 G.Saray da sevk edildi – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    G.Saray da sevk edildi

    G.Saray da sevk edildi
    Geçen haftaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşananlar nedeniyle bu iki kulübün yanı sıra G.Saray da Kasımpaşa maçındaki talimatlara aykırı hareket nedeniyle 'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı nedeniyle kulübü PFDK'ya gönderdi.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:03
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