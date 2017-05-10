 GS Radyo karasalda – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    karasalda

    GS Radyo karasalda
    Sarı-kırmızılı kulüpten bağımsız kurulan ve gelirleri G.Saray Derneği'ne bağışlanan GS Radyo artık karasal frekansa taşındı. Daha önce internetten yayın yapan radyo; spor, kültür, sanat formatında yayınlarını sürdürüyor. Düzce'de 95.3 frekansında bulunan yakında Amasya, Tokat, Kayseri, Antalya, Bursa ve Muğla gibi şehirlerde faaliyet gösterecek.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:57
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