Galatasaray salonda çalıştı
Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray bu sabah salonda çalıştı.
Igor Tudor'un yağmur nedeniyle ağırlaşan zemin yerine salonda çalışma yaptırmayı tercih ettiği öğrenilirken; ısınma hareketleriyle başlayan antrenman kondisyon aletleriyle yapılan çalışma ile devam etti.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:07
- Volkan Şen’in evlat hasreti
Toplam 2
Yorum
Cekmeyen bilmez Simdi anlasildi form dusuklugu cok zor bi durum yasamayan bilemez insanin elini kaldiracak hali olmuyor bazen
- G.Birliği, Özat ile sözleşme yeniledi
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Yorum
lazoğli idda ediyorumki ömrü boyunca başarılı olamayacak.herkesin bedduasını aldı.son zamanlardaki açıklamaları tüm futbol severleri rahatsız etti.
- Bruma için geldiler
Toplam 19
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Galatasaraylı Sanırım fenerlisin Galatasaraya zarara ugratmak için kendince yazmışsın yazık
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