 Galatasaray salonda çalıştı – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Galatasaray salonda çalıştı

    Galatasaray salonda çalıştı

    Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray bu sabah salonda çalıştı.

    Igor Tudor'un yağmur nedeniyle ağırlaşan zemin yerine salonda çalışma yaptırmayı tercih ettiği öğrenilirken; ısınma hareketleriyle başlayan antrenman kondisyon aletleriyle yapılan çalışma ile devam etti.

    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:07
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