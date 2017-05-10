 Emrah Başsan dönüyor – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    dönüyor

    Emrah Başsan dönüyor
    G.Saray'ın 'a kiraladığı , Belçika ekibine veda etti. Orta saha oyuncusu, yarım dönem kaldığı takımın son maçından sonra açıklamada bulunup "Burada oynamaktan mutluluk duydum. Her şey çok güzeldi" dedi. Emrah, Sittard formasıyla çıktığı 15 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:57
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