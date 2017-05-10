Eleştiri var imza yok!
Son mali kongrede 45 genel kurul üyesi, yönetimi hedef alan zehir zemberek açıklamalar yapmasına rağmen Ali Güvenç Kiraz tarafından başlatılan imza kampanyası ilgi görmedi. "G.Saray'ın başarısızlığından memnun olanlar var" diyen Kiraz, "Camianın önemli isimleri destek verirse farklı noktaya gidebilir. Yoksa 1600'ü bulacağımızı düşünmüyorum" dedi.
Mali kongrenin ardından bir değişiklik olmadığı ve başarısızlığın sürdüğünü kaydeden Ali Güvenç Kiraz, "Mutlaka bu durumdan memnun olan vardır. İmza kampanyasına yoğun bir ilgi var mı derseniz şu anda yok! Camianın önemli isimleri bu süreçle ilgili destek verilirse farklı noktaya gidebilir. Benim başlattığım gibi giderse pek 1600'ü geçeceğini düşünmüyorum" ifadesini kullandı.
Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Ali Güvenç Kiraz, yeni transfer dönemine yeni yönetimle girilmesinin şart olduğunu belirterek şöyle devam etti: Mevcut durumdan rahatsızlık duyulması gerekiyor. Fakat kongre 2018 Mayıs'a götürülmek isteniyor. Kongrede ibra etmeyen yaklaşık 300 kişi vardı. 1200 kişinin mevcut yönetimi ibra ettiğinden bahsedersek durumdan memnun olanlar var!..
ADAYLARDAN SES ÇIKMADI
Galatasaray'da başkan adayı çok ama imza kampanyasını sahiplenen henüz çıkmadı. Ünal Aysal, Adnan Öztürk, Ahmet Özdoğan ve Abdurrahim Albayrak'ın sık sık yönetimden memnun olmadıklarını ve göreve her zaman hazır olduklarını ifade etmelerine karşın imza kampanyası için adım atmadıkları belirtildi.
İLAN VERECEKLER
İmza kampanyasının istenilen seviyede gitmemesi üzerine alternatif çalışmalar da başladı. Durumdan memnun olmayan genç üyelerin, bir basın bildirisi hazırladığı ve gazetelere ilan vererek rahatsızlıklarını dile getirecekleri bildirildi. Böyle bir olay en son Özhan Canaydın döneminde yapılmış ve büyük ses getirmişti.
SON ADAY ÖZGÖRKEY
Galatasaray'da ufukta şimdilik olağanüstü kongre gözükmese de adaylar arasına Cemal Özgörkey de eklendi. Ahmet Yüce Ocaklı ile birlikte hareket eden Özgörkey'in güçlü bir liste hazırlamak için görüşmelere başladığı bildirildi.
YILMAZ VAZGEÇTİ
Özgörkey kongre için kolları sıvarken adaylar arasında isme geçen Muharrem Yılmaz'ın yarışta yer almayacağı öğrenildi. Yılmaz'ın Galatasaray'daki tabloyu ve yaşanan süreci takip etikten sonra kabul ettiği adaylık teklifini askıya aldığı öğrenildi.
SEÇİME GİTMEK EN KOLAYI
Galatasaray'da tartışılan isim Dursun Özbek istifa etmeyi düşünmediğini bir kez daha yineledi. Dursun Özbek seçime gitmenin en basit yol olduğunu ve bunu yapmayacağını dile getirdi. Bip Spor'a konuşan Dursun Özbek, "Tehditler alıyoruz, telefonlarımızı internette yayınlıyorlar. Korkunç bir saldırı altındayız. Belki de en kolayı, bugün seçime gitmek. Bütün bu baskıdan kurtulursunuz" diye konuştu.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
- G.Saray'dan flaş karar!
Toplam 3
Yorum
HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
- "G.Saraylıları mutlu edecek..."
Toplam 8
Yorum
GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
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Toplam 5
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FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
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