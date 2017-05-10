 Divan ertelendi – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Divan ertelendi

    Divan ertelendi
    G.Saray'da her ayın ikinci çarşambasında yapılan divan kurulu toplantısı gelecek hafta pazartesiye ertelendi. Divan toplantısı yapılan Gayrettepe'deki Dedeman Otel'in toplantı salonlarının tamamının dolu olmasından dolayı divan toplantısının 15 Mayıs'ta saat 13.30'da gerçekleştirileceği açıklandı.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:07
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