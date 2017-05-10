 Cezalar sezon sonu – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Cezalar sezon sonu

    Cezalar sezon sonu

    Takımın karışmaması için ve ’in cezası ertelendi.

    G.Saray yönetimi, Sportif AŞ toplantısında , ve için uygulayacağı yaptırımı 4 Haziran'dan sonra açıklama kararı aldı. İdareciler, takımın daha fazla karışmaması için verilecek cezaların tebliğini sezon sonuna bıraktı. Başkan Özbek de dünkü yönetim toplantısından sonra Florya'ya gidip oyuncularla görüştü ve "Kendinizi toparlayın yoksa faturası ağır olur" diyerek gözdağı verdi.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cezalar sezon sonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.