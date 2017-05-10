 ‘Bony mümkün değil’ – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ‘Bony mümkün değil’

    ‘Bony mümkün değil’
    G.Saray yönetimi, son günlerde adı sarı-kırmızılılarla sıkça anılan 'nin transferinin mümkün olmadığını açıkladı. Fildişili forvetin transferini geçen sezon istediklerini bildiren idareciler, M. City'nin oyuncu için istediği 20 milyon euro'luk rakam nedeniyle bu ismi düşünmediklerini dile getirdiler.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:57
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