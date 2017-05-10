Arena’dan Florya’ya!

Futbolda alınan fiyasko sonuçlara rağmen teknik direktör Igor Tudor'la devam kararı alan Galatasaray yönetimi faturayı futbolculara kesti. Ancak Avrupa bileti henüz garanti olmadığı için başta Cavanda ve De Jong olmak üzere takımdaki disiplinsiz isimlere düşünülen kadro dışı bırakma kararı rafa kalktı. Tudor'un otoritesini sarsan Bruma ve Sneijder gibi isimlere para cezası verilmesi gündemde.

ARTIK İPLER BAŞKANDA

Ligde son dört haftayı mecburen bu oyuncu grubu ile tamamlayacak olan Tudor sezon sonunda ise kapsamlı bir operasyona imza atacak. "Gerekirse, hepinizi gönderirim, sadece Tudor kalır'' diyen Dursun Özbek de bizzat bu operasyonun gerçekleşmesini sağlayacak. Üç haftadır Florya ziyaretlerini sıklaştıran başkan Özbek'e tesiste özel bir ofis hazırlandığı ortaya çıktı. Geçen sezon futbolu, Alp Yalman'a transferi Levent Nazifoğlu'na bırakan Başkan Özbek son yönetim döneminde ise futbolu kendisi yönetecek.

KASA MEHMET ÖZBEK'TE

Yeni sezon planlamasını yapan Dursun Özbek'ten sonra futbolda en sorumlu isim sportif direktörlüğe terfi eden Cenk Ergün olacak. Kardeş Mehmet Özbek finansmanla ilgilenecek. Sportif AŞ Yönetimi'ne giren Cenk Ergün'ün başkanın bilgisi dahilinde dün transfer görüşmeleri için yurt dışına çıktığı öğrenildi. Ergün'ün yardımcısı Uğur Yıldız, Hasan Tankaya medya koordinatörü, Eray Sözen ise basın sorumlusu olacak.



Kaynak: Sabah