17 Mayıs "Galatasaray Bayramı"
Galatasaray Futbol Takımı'nın UEFA Kupası'nı kazandığı 17 Mayıs gününün "Galatasaray Bayramı" olarak kutlanacağı bildirildi.
Açıklamaya göre, Galatasaray'ın Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP) ile geçen sene yaptığı anlaşma sonrası bayramın UNDP'nin "Hedefler için Goller" projesi kapsamında bir maçla da kutlanması planlanıyordu. Fakat geçen hafta açıklanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmaları takvimi nedeniyle UNDP ile planlanan ve Galatasaray Bayramı'na dahil edilecek "Şöhretler Maçı" ileri bir tarihe ertelendi.
Bu karşılaşma yerine Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 17 Mayıs'ta kutlanacak zaferin mimarı olan ve 1996-2000 arası dört sene üst üste şampiyon olarak tarihe geçen kadro, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bir araya gelecek.
Ayrıca Galatasaray tarihine farklı dönemlerde hizmet eden efsanelerin de hazır bulunacağı günde Florya'da sarı kırmızı bir coşku yaşanacak. UEFA Kupası'nı Galatasaray Müzesi'ne katan dönemin başkanı Faruk Süren başta olmak üzere eski Galatasaray başkanları ve yöneticiler özel günde buluşacak.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:56
- Talisca PFDK’lık!
Toplam 28
Yorum
kartal engel olamayacaksınız şampiyonluğumuza.taliskayı ,abubakarı da atsanız,uydurma cezalarla takımın yarısını da atsanız dike dike şamp.olacağız
- Talisca PFDK’lık!
Toplam 28
Yorum
advers Volkana yaptıklarını çok görmeyeceksiniz gün gelir yamulturlar kendisini yapmamasını öğrenir . Biri Volkanı evinden alır olur biter !
- Yakın Doğu avantajı kaptı
Toplam 6
Yorum
Fenerbahce Fenerbahce yonetiminin yerinde olsam firat okul denen amator koc bozuntusunu gonderirim bu kocla fenerbahcenin kupalar kazanmasi cok zor
17 Mayıs "Galatasaray Bayramı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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