Uğur Çiftçi imzaya kaldı
Yeni sezona sil baştan kadro kurmaya hazırlanan Galatasaray, aradığı sol beki Ankara'da buldu.
Gençlerbirliği forması giyen Uğur Çiftçi ile sarı-kırmızılı kulüp prensip anlaşmasına vardı. Kulübü ile bir sene sonra sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki sol bek, G.Saray'a "Evet" dedi. Galatasray'ın 2 milyon euro'ya bu transferi bitireceği dile getirildi.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
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Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
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Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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