 Uğur Çiftçi imzaya kaldı – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    imzaya kaldı

    Uğur Çiftçi imzaya kaldı

    Yeni sezona sil baştan kadro kurmaya hazırlanan , aradığı sol beki Ankara'da buldu.

    forması giyen ile sarı-kırmızılı kulüp prensip anlaşmasına vardı. Kulübü ile bir sene sonra sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki sol bek, G.Saray'a "Evet" dedi. Galatasray'ın 2 milyon euro'ya bu transferi bitireceği dile getirildi.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:54
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