Tüm futbolculara para cezası!
Galatasaray'da kritik yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Sarı Kırmızılı yönetim tüm futbolculara para cezası verme kararı aldı
Galatasaray'da kritik yönetim toplantısı sona erdi. NTVSPOR'un verdiği bilgiye göre yönetim kurulu toplantısında Kasımpaşa maçında yer alan bütün oyunculara kötü performansı dolayısıyla para cezası verdi. Başkan Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru yola çıktı.
OLAĞAN YÜNETİM KURULU TOPLANTISI
Galatasaray Kulübü'nde haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı Türk Telekom Arena'da yapıldı. Toplantıda başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası durum değerlendirmesi yaptı.
Başkan Dursun Özbek, yöneticilere bazı oyunculara ceza verip verilmemesi konusunda görüşlerini sordu. Galatasaraylı yöneticilerin çoğunluğu, Avrupa kupalarına katılım hakkının henüz elde edilmemesinden dolayı ligin kritik döneminde kadro dışı seçeneğinin uygun olmadığını belirtti. Para cezasının şimdilik daha doğru olacağını düşünen yönetim kurulu üyeleri, yaklaşık 2 saat süren toplantıda değerlendirmelerde bulundu.
TÜM FUTBOLCULARA PARA CEZASI
Sarı Kırmızılı yönetim, Kasımpaşa maçındaki farklı yenilginin faturasını futbolculara kesti ve tüm kadroyu para cezasına çarptırdı.Tudor'un geleceğinin de görüşüldüğü toplantıda bir kısım yönetici Hırvat teknik adamın kalmasından yana fikir belirtirken, bazı yöneticiler de yeni teknik adam ile yeni sezona başlanması gerektiğini anlattı.
ANTRENMAN SONRASI TOPLANTI YAPILACAK
Başkan Dursun Özbek, yeni sezonda kadroda büyük değişiklikler yapacaklarını söylerken, 5-6 oyuncu ile temas halinde olduklarını ve bu futbolcuların ikisinin flaş isimler olduğunu belirtti.
Dursun Özbek, toplantının ardından Türk Telekom Arena'dan Florya'ya geçti. Özbek, tesislerde Tudor ile bir araya gelip antrenmanı izleyecek. Başkan Özbek'in Florya'da oyuncularla da toplantı yapması bekleniyor.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 20:23
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Toplam 7
Yorum
yaralı aslan şu kadronun yarısı gönderilmeli.. özellikle de gs babasının tapulu malı sananlar!!!!!!!
- ''Teşekkürler her şey için''
Toplam 6
Yorum
Forza GS bu çocuğa şans verilmeli bence.3 sezondur birçok oyuncu takım içindeki çete yüzünden heba oldu gitti.Üstüne yanlış TD seçimleri takım cöktü
- Uğur Çiftçi imzaya kaldı
Toplam 26
Yorum
yaralı aslan fena değil ama 11 oyuncusu olur mu o da ona kalmış... eldekilerden iyidir ama en fazla 500 bin euro eder.. yusuf acer de alınmalı...
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