Tüm futbolculara para cezası!

Başkan Dursun Özbek, yöneticilere bazı oyunculara ceza verip verilmemesi konusunda görüşlerini sordu. Galatasaraylı yöneticilerin çoğunluğu, Avrupa kupalarına katılım hakkının henüz elde edilmemesinden dolayı ligin kritik döneminde kadro dışı seçeneğinin uygun olmadığını belirtti. Para cezasının şimdilik daha doğru olacağını düşünen yönetim kurulu üyeleri, yaklaşık 2 saat süren toplantıda değerlendirmelerde bulundu.



TÜM FUTBOLCULARA PARA CEZASI

Sarı Kırmızılı yönetim, Kasımpaşa maçındaki farklı yenilginin faturasını futbolculara kesti ve tüm kadroyu para cezasına çarptırdı.Tudor'un geleceğinin de görüşüldüğü toplantıda bir kısım yönetici Hırvat teknik adamın kalmasından yana fikir belirtirken, bazı yöneticiler de yeni teknik adam ile yeni sezona başlanması gerektiğini anlattı.

ANTRENMAN SONRASI TOPLANTI YAPILACAK

Başkan Dursun Özbek, yeni sezonda kadroda büyük değişiklikler yapacaklarını söylerken, 5-6 oyuncu ile temas halinde olduklarını ve bu futbolcuların ikisinin flaş isimler olduğunu belirtti.

Dursun Özbek, toplantının ardından Türk Telekom Arena'dan Florya'ya geçti. Özbek, tesislerde Tudor ile bir araya gelip antrenmanı izleyecek. Başkan Özbek'in Florya'da oyuncularla da toplantı yapması bekleniyor.