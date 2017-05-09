 Sneijder'den flaş açıklama – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Sneijder'den flaş açıklama

    Sneijder'den flaş açıklama

    Teknik Direktörlüğe Igor Tudor'un gelmesinin ardından hedef tahtası haline getirilen Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, katıldığı bir gecede hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi.

    Riekerink'in ayrılmasını dert ettiği öne sürülen Sneijder, Kasımpaşa yenilgisinden sonra "takım içinde çete kurduğu, Tudor'a bayrak açtığı" şeklindeki haberlere şu yanıtı verdi:

    "BİZ BİR TAKIMIZ"

    "Konuşulduğu gibi problem futbolcu değilim. Benden memnun olmayan varsa karşıma çıkıp bana söyleyebilir.

    Takım içerisinde bir sorun değilim. Hatta hiç kimse bu takım içerisinde sorun değil. Bizim yapmamız gereken tek şey, geçen haftalarda olduğu gibi futbolumuzu oynamak. Soyunma odasına neler yaşandığı speküle ediliyor. Biz bir takımız ve kimsenin birbiriyle problemi yok. Bundan sonrası için savaşmaya devam edeceğiz.Galatasaray'da mutluyum. Memnun olmayan bana söylemeli. Şu ana kadar bu yönde bir şey duymadım. Kulübü yönetenlerin de benden memnun olduğunu düşünüyorum. İşimizi yapacağız ve gelecek sezonun neler getireceğini göreceğiz"

    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:35
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