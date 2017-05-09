'Şimdi sırası değil'

Cimbom'da yönetim, Bruma, Yasin Öztekin, Sabri Sarıoğlu gibi futbolcuların sözleşmelerini uzatmayı düşünüyordu. Art arda alınan başarısız sonuçların ardından tüm bu görüşmeler rafa kalktı. Sezon sonuna kadar gösterecekleri performansa göre karar verilecek.