'Şimdi sırası değil'
Cimbom'da yönetim, Bruma, Yasin Öztekin, Sabri Sarıoğlu gibi futbolcuların sözleşmelerini uzatmayı düşünüyordu. Art arda alınan başarısız sonuçların ardından tüm bu görüşmeler rafa kalktı. Sezon sonuna kadar gösterecekleri performansa göre karar verilecek.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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