Sıcak temas!
Dursun Özbek, Hırvat hocaya ‘Arkandayız’ diyerek destek verse de teknik direktör arayışlarının sürdüğü ortaya çıktı. Başkanın kardeşi Mehmet Özbek, Zenit'in Terek Gronzny maçını izledi; karşılaşma sonrasında Lucescu ile buluştu.
Galatasaray'da Mircea Lucescu defteri resmen açıldı. İstifa çağrılarının kıskacında olan ve Igor Tudor'dan ağzı yanan sarı-kırmızılı yönetim, soluğu Rumen hocada aldı. Herkesin güvenini kazanmış bir ismi takımın başına getirerek nefes almak isteyen Başkan Dursun Özbek, kardeşi ve Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Mehmet Özbek'i Rusya'ya gönderdi.
22 MAYIS'I BEKLEYİN
Ajanspor'un haberine göre Özbek, Zenit St. Petersburg'un Terek Grozny ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izlerken karşılaşma sonrası taraflar ilk kez bir araya geldi. Mehmet Özbek, Galatasaray'ın kendisine ihtiyacı olduğunu belirterek takımın başına geçmesini istedi. Tekliften memnun olan tecrübeli hoca, Zenit'teki geleceğinin 22 Mayıs'ta netleşeceğini söyledi ve zaman istedi.
İLK ADRESİM G.SARAY
Lucescu, Rus kulübü yetkilileriyle 22 Mayıs'ta bir toplantı yapacak ve ortaya çıkacak sportif bilançoya göre 1 yıl olan sözleşme opsiyonu devreye konulacak ya da kulüpten ayrılacak. Galatasaray'ı çok sevdiğini ifade eden Luce, "Zenit'ten ayrılmam halinde ilk adresinin Galatasaray olacak" dedi.
SÜREYİ VERMİŞTİ
Galatasaray teknik heyetine babası Mircea Lucescu ile birlikte geleceğinden bahsedilen Razvan Lucescu da benzer bir tarihi işaret etmişti. Geçtiğimiz hafta Ajansspor'a yaptığı açıklamada Razvan Lucescu, "Şu anda Santi takımındaki işlerime konsantre oldum. Fakat 10 gün içerisinde ne yapacağıma karar vereceğim. Geleceğim şekillenecek" demişti.
HİKAYEYDİ GERÇEK OLDU
Zenit yönetimi ile arasında sorunlar olduğu ve Rusya'dan ayrılacağı belirtilen Mircea Lucescu, Galatasaray'la ilgili iddiaların sorulması üzerine, "Adımın oralarda halen konuşuluyor olması benim için güzel bir durum çünkü Türkiye'de iz bıraktım. Ama hakkımda çıkan son haberler sadece hikaye, başka da bir şey yok" ifadesini kullanmıştı. Bu açıklamanın üstünden çok geçmeden Galatasaray ilk adımı attı ve Mircea Lucescu ile görüşmelere başladı.
22 MAYIS'I BEKLEYİN
Ajanspor'un haberine göre Özbek, Zenit St. Petersburg'un Terek Grozny ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izlerken karşılaşma sonrası taraflar ilk kez bir araya geldi. Mehmet Özbek, Galatasaray'ın kendisine ihtiyacı olduğunu belirterek takımın başına geçmesini istedi. Tekliften memnun olan tecrübeli hoca, Zenit'teki geleceğinin 22 Mayıs'ta netleşeceğini söyledi ve zaman istedi.
İLK ADRESİM G.SARAY
Lucescu, Rus kulübü yetkilileriyle 22 Mayıs'ta bir toplantı yapacak ve ortaya çıkacak sportif bilançoya göre 1 yıl olan sözleşme opsiyonu devreye konulacak ya da kulüpten ayrılacak. Galatasaray'ı çok sevdiğini ifade eden Luce, "Zenit'ten ayrılmam halinde ilk adresinin Galatasaray olacak" dedi.
SÜREYİ VERMİŞTİ
Galatasaray teknik heyetine babası Mircea Lucescu ile birlikte geleceğinden bahsedilen Razvan Lucescu da benzer bir tarihi işaret etmişti. Geçtiğimiz hafta Ajansspor'a yaptığı açıklamada Razvan Lucescu, "Şu anda Santi takımındaki işlerime konsantre oldum. Fakat 10 gün içerisinde ne yapacağıma karar vereceğim. Geleceğim şekillenecek" demişti.
HİKAYEYDİ GERÇEK OLDU
Zenit yönetimi ile arasında sorunlar olduğu ve Rusya'dan ayrılacağı belirtilen Mircea Lucescu, Galatasaray'la ilgili iddiaların sorulması üzerine, "Adımın oralarda halen konuşuluyor olması benim için güzel bir durum çünkü Türkiye'de iz bıraktım. Ama hakkımda çıkan son haberler sadece hikaye, başka da bir şey yok" ifadesini kullanmıştı. Bu açıklamanın üstünden çok geçmeden Galatasaray ilk adımı attı ve Mircea Lucescu ile görüşmelere başladı.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
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Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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