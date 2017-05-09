 Özbek ile hüsran – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Özbek ile hüsran

    Özbek ile hüsran

    Sarı-kırmızılılar, ’in başkanlığında gülmeyi unuttu. Özbek ile 2 yıldır büyük başarısızlık yaşayan ’ın bu kötü durumu rakamlara da net bir şekilde yansıdı.

    -Özbek başkanlığında son iki sezonu derbi galibiyeti göremeden kapattı.
    -Özbek, 3 kez hoca değiştirdi. Her değişiklikte takım daha da geri gitti. Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve Jan Olde Riekerink'i gönderdi.
    -Özbek'ten önce Türk Telekom Arena'da 4 sezonda sahasında 7 maç kaybeden Cimbom, ile 2 sezonda 8 mağlubiyet yaşadı.
    -G.Saray bu sezon ligde tam 10 maç kaybetti. 6'sı iç sahada.
    -Galatasaray lider Beşiktaş'ın 13 puan gerisinde yer alıyor.
    -Özbek döneminde 64 lig maçına çıkan Cimbom sadece 29'unu kazanabildi.
    -Galatasaray, 64 Süper Lig maçında kalesinde 85 gol gördü. Rakip filere 125 gol bıraktı.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özbek ile hüsran haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.