Özbek ile hüsran
Sarı-kırmızılılar, Dursun Özbek’in başkanlığında gülmeyi unuttu. Özbek ile 2 yıldır büyük başarısızlık yaşayan Galatasaray’ın bu kötü durumu rakamlara da net bir şekilde yansıdı.
-Özbek başkanlığında Galatasaray son iki sezonu derbi galibiyeti göremeden kapattı.
-Özbek, 3 kez hoca değiştirdi. Her değişiklikte takım daha da geri gitti. Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve Jan Olde Riekerink'i gönderdi.
-Özbek'ten önce Türk Telekom Arena'da 4 sezonda sahasında 7 maç kaybeden Cimbom, Dursun Özbek ile 2 sezonda 8 mağlubiyet yaşadı.
-G.Saray bu sezon ligde tam 10 maç kaybetti. 6'sı iç sahada.
-Galatasaray lider Beşiktaş'ın 13 puan gerisinde yer alıyor.
-Özbek döneminde 64 lig maçına çıkan Cimbom sadece 29'unu kazanabildi.
-Galatasaray, 64 Süper Lig maçında kalesinde 85 gol gördü. Rakip filere 125 gol bıraktı.
-Özbek, 3 kez hoca değiştirdi. Her değişiklikte takım daha da geri gitti. Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve Jan Olde Riekerink'i gönderdi.
-Özbek'ten önce Türk Telekom Arena'da 4 sezonda sahasında 7 maç kaybeden Cimbom, Dursun Özbek ile 2 sezonda 8 mağlubiyet yaşadı.
-G.Saray bu sezon ligde tam 10 maç kaybetti. 6'sı iç sahada.
-Galatasaray lider Beşiktaş'ın 13 puan gerisinde yer alıyor.
-Özbek döneminde 64 lig maçına çıkan Cimbom sadece 29'unu kazanabildi.
-Galatasaray, 64 Süper Lig maçında kalesinde 85 gol gördü. Rakip filere 125 gol bıraktı.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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