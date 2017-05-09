 Kritik toplantı bugün – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kritik toplantı bugün

    Kritik toplantı bugün

    Tudor ile 2 kritik görüşme yapan Özbek gelişmeleri yönetim üyeleri ile paylaşacak. Ağır para cezaları yolda.

    , Kasımpaşa yenilgisiyle adeta bin parçaya bölündü. Yönetim hem taraftar hem de muhalefetin ağır eleştirilerine maruz kalırken teknik direktör Igor Tudor ile futbolcular arasında da soğuk rüzgarlar esiyor. Hırvat hoca ile 2 kez görüşen Dursun Özbek gelişmeleri yönetimine aktaracak. Başta idmana çıkmak istemeyen Sneijder, Bruma, De Jong, Chedjou gibi isimler olmak üzere takıma ciddi para cezaları gelmesi gündemde.

    SORUN PARA MI?
    Sezon başı Sneijder ve diğer futbolculara toplam 4 milyon 569 bin euro ceza kesilmişti. Ancak yönetim bunları muhasebe kayıtlarına kaydettirmemişti. Olağan Mali Genel Kurul'da cezaların muhasebe kayıtlarına girdiği iddia edildi. O tarihten bu yana Cimbom 2 galibiyet alırken, 3 kez de yenildi.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kritik toplantı bugün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.