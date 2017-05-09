Kritik toplantı bugün
Tudor ile 2 kritik görüşme yapan Özbek gelişmeleri yönetim üyeleri ile paylaşacak. Ağır para cezaları yolda.
Galatasaray, Kasımpaşa yenilgisiyle adeta bin parçaya bölündü. Yönetim hem taraftar hem de muhalefetin ağır eleştirilerine maruz kalırken teknik direktör Igor Tudor ile futbolcular arasında da soğuk rüzgarlar esiyor. Hırvat hoca ile 2 kez görüşen Dursun Özbek gelişmeleri yönetimine aktaracak. Başta idmana çıkmak istemeyen Sneijder, Bruma, De Jong, Chedjou gibi isimler olmak üzere takıma ciddi para cezaları gelmesi gündemde.
SORUN PARA MI?
Sezon başı Sneijder ve diğer futbolculara toplam 4 milyon 569 bin euro ceza kesilmişti. Ancak yönetim bunları muhasebe kayıtlarına kaydettirmemişti. Olağan Mali Genel Kurul'da cezaların muhasebe kayıtlarına girdiği iddia edildi. O tarihten bu yana Cimbom 2 galibiyet alırken, 3 kez de yenildi.
SORUN PARA MI?
Sezon başı Sneijder ve diğer futbolculara toplam 4 milyon 569 bin euro ceza kesilmişti. Ancak yönetim bunları muhasebe kayıtlarına kaydettirmemişti. Olağan Mali Genel Kurul'da cezaların muhasebe kayıtlarına girdiği iddia edildi. O tarihten bu yana Cimbom 2 galibiyet alırken, 3 kez de yenildi.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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