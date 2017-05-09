Kritik toplantı bugün

Kasımpaşa yenilgisiyle adeta bin parçaya bölündü. Yönetim hem taraftar hem de muhalefetin ağır eleştirilerine maruz kalırken teknik direktörile futbolcular arasında da soğuk rüzgarlar esiyor. Hırvat hoca ile 2 kez görüşengelişmeleri yönetimine aktaracak. Başta idmana çıkmak istemeyengibi isimler olmak üzere takıma ciddi para cezaları gelmesi gündemde.Sezon başı Sneijder ve diğer futbolculara toplam 4 milyon 569 bin euro ceza kesilmişti. Ancak yönetim bunları muhasebe kayıtlarına kaydettirmemişti. Olağan Mali Genel Kurul'da cezaların muhasebe kayıtlarına girdiği iddia edildi. O tarihten bu yana Cimbom 2 galibiyet alırken, 3 kez de yenildi.