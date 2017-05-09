''Kaybedecek 1 senemiz yok''
Galatasaray’da muhalefet ayağa kalktı... Olağanüstü seçimli genel kurul bildirgesini hazırlayan Ali Güvenç Kiraz “2018’i beklersek işimiz zor” dedi.
Sarı-kırmızılı kulüpte işler yolunda gitmiyor. Saha sonuçları kötü oldukça da başkan Dursun Özbek üzerindeki 'istifa' baskısı giderek artıyor. Ancak Özbek, seçim için 2018'i işaret ettikçe muhalefet de yeni çareler üretiyor. Son olarak kulüp üyelerinden avukat Ali Güvenç Kiraz, olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi için imza toplama çalışmalarına başladığını açıkladı. İlk imzayı kendisinin attığını belirten Ali Güvenç Kiraz "8 bin üye var. 1600 imza erken seçime gitmek için gerekli. Hazırladığımız formu 1 hafta içerisinde tüm üyelerimize ulaştıracağız. Üyelerin de Galatasaray'ın içinde bulunduğu mevcut duruma kayıtsız kalmayacağını düşünüyoruz" dedi.
GÜVEN TAZELEYEBİLİR
Ali Güvenç Kiraz sözlerini şöyle tamamladı: "Galatasaray'ın kaybedecek 1 senesi daha yok. Kulüp böyle giderse 2018 seçimlerine çok sıkıntılı gidecek. Erken seçim şart. Eğer başkan Dursun Özbek de kendisine inanıyorsa, bu seçimde güven tazeleyebilir. Aday olmak isteyen başka isimler de kendini gösterebilmeli"
KINAY'DAN ADAYLARA ÇAĞRI
Galatasaray'ın kötü bir tablo çizdiğini belirten eski idarecilerden Cem Kınay da sandığı işaret etti. Kınay, "Bu yıl olağanüstü seçimli genel kurul olabilir. Camia olarak zor durumdayız. Başkanlığa adaylıklarını açıklayan Adnan Öztürk ve Abdurrahim Albayrak'tan yüzlerce imza toplayıp adaylıklarını somutlaştırmalarını bekliyorum. Galatasaray'da yeri geldiğinde herkes taşın altına elini koyar. Galatasaray başkansız kalmaz" diye konuştu.
'KRİTİK RAKAM 500'
Ali Güvenç Kiraz imza toplama çalışmasının süreciyle ilgili de bilgi paylaştı. Kulübün erken seçime gitmesi gerektiğini savunan Ali Güvenç Kiraz "Eğer ilk 15 gün içerisinde 500 imza toplarsak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aksi halde bu hareketimizi sonlandıracağız" ifadelerini kullandı.
TRANSFERLER ETKİSİZ KALDI
Cimbom'da Dursun Özbek döneminde alınan futbolcular da verim vermekten çok uzaktı. Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Cavanda, Jouse, Sigthorsson, Emrah Başsan, De Jong, Rodrigues, Ahmet Çalık, Jose, Grosskreutz, Carole, Jem Paul, Bilal, Donk ve Linnes gibi isimler beklenileni veremedi.
TARAFTARDAN DESTEK VAR
Kulüp üyelerinden Ali Güvenç Kiraz'ın başlattığı imza kampanyasının sarı-kırmızılı kulüpte nasıl yankı bulacağı henüz belirsiz. Yönetim, gelişmeleri yakından takip ederken, Dursun Özbek'ten memnun olmayan taraftarlar ise projeye manevi destek veriyor.
GÜVEN TAZELEYEBİLİR
Ali Güvenç Kiraz sözlerini şöyle tamamladı: "Galatasaray'ın kaybedecek 1 senesi daha yok. Kulüp böyle giderse 2018 seçimlerine çok sıkıntılı gidecek. Erken seçim şart. Eğer başkan Dursun Özbek de kendisine inanıyorsa, bu seçimde güven tazeleyebilir. Aday olmak isteyen başka isimler de kendini gösterebilmeli"
KINAY'DAN ADAYLARA ÇAĞRI
Galatasaray'ın kötü bir tablo çizdiğini belirten eski idarecilerden Cem Kınay da sandığı işaret etti. Kınay, "Bu yıl olağanüstü seçimli genel kurul olabilir. Camia olarak zor durumdayız. Başkanlığa adaylıklarını açıklayan Adnan Öztürk ve Abdurrahim Albayrak'tan yüzlerce imza toplayıp adaylıklarını somutlaştırmalarını bekliyorum. Galatasaray'da yeri geldiğinde herkes taşın altına elini koyar. Galatasaray başkansız kalmaz" diye konuştu.
'KRİTİK RAKAM 500'
Ali Güvenç Kiraz imza toplama çalışmasının süreciyle ilgili de bilgi paylaştı. Kulübün erken seçime gitmesi gerektiğini savunan Ali Güvenç Kiraz "Eğer ilk 15 gün içerisinde 500 imza toplarsak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aksi halde bu hareketimizi sonlandıracağız" ifadelerini kullandı.
TRANSFERLER ETKİSİZ KALDI
Cimbom'da Dursun Özbek döneminde alınan futbolcular da verim vermekten çok uzaktı. Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Cavanda, Jouse, Sigthorsson, Emrah Başsan, De Jong, Rodrigues, Ahmet Çalık, Jose, Grosskreutz, Carole, Jem Paul, Bilal, Donk ve Linnes gibi isimler beklenileni veremedi.
TARAFTARDAN DESTEK VAR
Kulüp üyelerinden Ali Güvenç Kiraz'ın başlattığı imza kampanyasının sarı-kırmızılı kulüpte nasıl yankı bulacağı henüz belirsiz. Yönetim, gelişmeleri yakından takip ederken, Dursun Özbek'ten memnun olmayan taraftarlar ise projeye manevi destek veriyor.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
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laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
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makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
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bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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