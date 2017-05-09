G.Saray'dan flaş karar!
Galatasaray yönetimi tüm futbolculara para cezası verme kararı aldı.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 19:59
- Sıcak temas!
Toplam 13
Yorum
yasar kemal tudor belki baska takimda basarili olabilir,gelecek sezon da kalasi halinde bu durumun aynisi olur, futbolcular tudoru sevmediler lucescu bo
- Kritik toplantı bugün
Toplam 5
Yorum
emrullah bozdemir Sorun hocada değil sorun oyuncularda ve defans çok kötü 9 transfer yapmalısınız bide melo yu geri getirmelisinz.!!!!DURSUN ÖZBEK
- Talisca, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 56
Yorum
Ahmet can Peki sarı kart gördükten sonra ana avrat dümdüz Giden volkan neden pfdk ya sevkedilmiyor. Hakem arkasını dönünce dudaklarını okuyun bakim
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