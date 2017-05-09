 G.Saray'da yeni dönem! – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    G.Saray'da yeni dönem!

    G.Saray'da yeni dönem!

    Spor Kulübü futbol yapılanması doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği sertifika programını tamamlayan Cenk Ergün, Sportif AŞ Futbol Direktörlüğü görevine atandı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

    Florya'da Futbol A Takımı ve Futbol Akademisi bünyesinde tüm takımlarımızın sevk ve idaresinden sorumlu olacak Cenk Ergün; yurt içi ve yurt dışı kulüplerarası ilişkiler ile transfer programlaması konularında da yetkili olarak görev yapacaktır.

    Cenk Ergün'ün yardımcılık görevini Futbol Takımı İdari Menajeri Uğur Yıldız yürütecektir.

    Ayrıca Florya'da futbol faaliyetleri ile ilgili tüm medya mecraları ile ilişkilerin organizasyonu konusunda Futbol Takımı Medya Koordinatörü olarak Hasan Tankaya, Futbol Takımı Medya Sorumlusu olarak ise Eray Sözen görev alacaktır.

    Başkan'ımız Dursun Özbek yönetimi ve koordinasyonu altında çalışmalarını sürdürecek olan Florya futbol ekibimize başarılar dileriz.

    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:40
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