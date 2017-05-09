G.Saray'da yeni dönem!
Galatasaray Spor Kulübü futbol yapılanması doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği sertifika programını tamamlayan Cenk Ergün, Sportif AŞ Futbol Direktörlüğü görevine atandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
Florya'da Futbol A Takımı ve Futbol Akademisi bünyesinde tüm takımlarımızın sevk ve idaresinden sorumlu olacak Cenk Ergün; yurt içi ve yurt dışı kulüplerarası ilişkiler ile transfer programlaması konularında da yetkili olarak görev yapacaktır.
Cenk Ergün'ün yardımcılık görevini Futbol Takımı İdari Menajeri Uğur Yıldız yürütecektir.
Ayrıca Florya'da futbol faaliyetleri ile ilgili tüm medya mecraları ile ilişkilerin organizasyonu konusunda Futbol Takımı Medya Koordinatörü olarak Hasan Tankaya, Futbol Takımı Medya Sorumlusu olarak ise Eray Sözen görev alacaktır.
Başkan'ımız Dursun Özbek yönetimi ve koordinasyonu altında çalışmalarını sürdürecek olan Florya futbol ekibimize başarılar dileriz.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 19:40
- Bunu nasıl görmedin!
Toplam 117
Yorum
ercisli 2 senedir hakemlerle gidiyorsunuz faul olmayan bir harekete ortalığı yakıyorsunuz. tv göstermese sizde görmediniz. sonra hakem size çalıştı
- Talisca, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 45
Yorum
KaRTaL şamp.luğu engellemek için her türlü oyunu yapın artık.ne yaparsanız yapın ama yinede engellenemeyecek o ekranlarda"ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ"yazacak
- Talisca, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 45
Yorum
KaRTaL van pörsü 3 değil 1 maç ceza aldı..adam taraftara dil çıkarttı tombala çekti her türlü tahrik ve pisliği yaptı ama sonucunda 1 maç ceza aldı
G.Saray'da yeni dönem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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