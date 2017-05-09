G.Saray’da iç isyan çıktı
Kulübün Medya İletişim Direktörü İskender Baydar 02.43’te attığı tweet’le Futbol Direktörü Cenk Ergün ve Igor Tudor’u topa tuttu. Bu mesajla kulübün içi karıştı.
Kötü gidişat kulübün içini de karıştırdı. Öyle ki iş artık profesyonellerin birbirine sosyal medya üzerinden gönderme yapmalarına kadar geldi. Kasımpaşa yenilgisi sonrası kulübün İletişim ve Medya Direktörü İskender Baydar gece yarısı 02.43'te "Florya ekibinin Kasımpaşa maçında müthiş bir performans gösteren takıma bugün için izin verdiğini öğrendim, kendilerini tebrik ediyorum" tweeti yolladı. Bu sözlerle Cenk Ergün ve Tudor'u hedef aldı.
TANKAYA SIKINTISI
Dursun Özbek'in seçim çalışmalarında 1 numaralı basın danışmanı olan İskender Baydar geri plana itildi. İletişimden sorumlu Galatasaray Liseli Baydar'ın daha önce işten kovulan Hasan Tankaya'nın yine medya birimine getirilmesinden rahatsızlık duyduğu biliniyor.
TANKAYA SIKINTISI
Dursun Özbek'in seçim çalışmalarında 1 numaralı basın danışmanı olan İskender Baydar geri plana itildi. İletişimden sorumlu Galatasaray Liseli Baydar'ın daha önce işten kovulan Hasan Tankaya'nın yine medya birimine getirilmesinden rahatsızlık duyduğu biliniyor.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
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Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
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Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
G.Saray’da iç isyan çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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