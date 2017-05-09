 G.Saray’da iç isyan çıktı – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    G.Saray’da iç isyan çıktı

    G.Saray’da iç isyan çıktı

    Kulübün Medya İletişim Direktörü 02.43’te attığı tweet’le Futbol Direktörü Cenk Ergün ve Igor Tudor’u topa tuttu. Bu mesajla kulübün içi karıştı.

    Kötü gidişat kulübün içini de karıştırdı. Öyle ki iş artık profesyonellerin birbirine sosyal medya üzerinden gönderme yapmalarına kadar geldi. Kasımpaşa yenilgisi sonrası kulübün İletişim ve Medya Direktörü İskender Baydar gece yarısı 02.43'te "Florya ekibinin Kasımpaşa maçında müthiş bir performans gösteren takıma bugün için izin verdiğini öğrendim, kendilerini tebrik ediyorum" tweeti yolladı. Bu sözlerle Cenk Ergün ve Tudor'u hedef aldı.

    TANKAYA SIKINTISI
    Dursun Özbek'in seçim çalışmalarında 1 numaralı basın danışmanı olan geri plana itildi. İletişimden sorumlu Galatasaray Liseli Baydar'ın daha önce işten kovulan Hasan Tankaya'nın yine medya birimine getirilmesinden rahatsızlık duyduğu biliniyor.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:57
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