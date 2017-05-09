''Fatih Terim büyük şans''
Barcelona'nın Türk yıldızı Arda Turan, Galatasaray Lisesi'nde katıldığı panelde öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Barçalı yıldız, bir öğrencinin "Galatasaray'a teknik direktör olmak ister misiniz?" sorusuna "Galatasaray'a gerçekten faydalı olacağımı düşünüyorum. Bu kadar tecrübeden sonra... Ama şu önemli; gelmek için gelmemek lazım" diye konuştu.
FATİH TERİM BÜYÜK ŞANS
Avrupa Şampiyonası'ndan beri sorun yaşadığı Fatih Terim ile ilgili de konuşan Arda, "İnsanlar bazen eleştiriyorlar, biz de problemler yaşayabiliyoruz. Fatih hoca gibi bir teknik adamla çalışmak büyük şans. Bu insanların iyi tarafları örnek alınmalı" dedi.
FATİH TERİM BÜYÜK ŞANS
Avrupa Şampiyonası'ndan beri sorun yaşadığı Fatih Terim ile ilgili de konuşan Arda, "İnsanlar bazen eleştiriyorlar, biz de problemler yaşayabiliyoruz. Fatih hoca gibi bir teknik adamla çalışmak büyük şans. Bu insanların iyi tarafları örnek alınmalı" dedi.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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