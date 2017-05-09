 ''Fatih Terim büyük şans'' – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    '' büyük şans''

    ''Fatih Terim büyük şans''

    Barcelona'nın Türk yıldızı , 'nde katıldığı panelde öğrencilerin sorularını yanıtladı.

    Barçalı yıldız, bir öğrencinin "Galatasaray'a teknik direktör olmak ister misiniz?" sorusuna "Galatasaray'a gerçekten faydalı olacağımı düşünüyorum. Bu kadar tecrübeden sonra... Ama şu önemli; gelmek için gelmemek lazım" diye konuştu.

    FATİH TERİM BÜYÜK ŞANS
    Avrupa Şampiyonası'ndan beri sorun yaşadığı ile ilgili de konuşan Arda, "İnsanlar bazen eleştiriyorlar, biz de problemler yaşayabiliyoruz. Fatih hoca gibi bir teknik adamla çalışmak büyük şans. Bu insanların iyi tarafları örnek alınmalı" dedi.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:53
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