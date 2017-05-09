Dzemaili, Montreal Impact'ta!
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Montreal Impact, İtalyan ekibi Bologna'nın İsviçreli orta saha oyuncusu Blerim Dzemaili'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Montreal Impact Kulübünden yapılan açıklamada, Dzemaili'nin yıl sonuna kadar kiralandığı bildirildi.
Kariyerinde İtalya'da Bologna'nın yanı sıra Torino, Parma, Napoli ve Genoa gibi takımlarda top koşturan 31 yaşındaki Dzemaili, 2014'te Galatasaray'a transfer olmuştu.
Dzemaili, bu sezon Bologna formasıyla çıktığı 33 maçta 9 gol attı.
Normal sezonun ekim ayında sona ereceği MLS'te 9 karşılaşma sonunda 10 puan toplayan Montreal Impact, 11 takımlı Doğu Konferansı'nda 10. sırada yer alıyor.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 19:18
- Bunu nasıl görmedin!
Toplam 117
Yorum
ercisli 2 senedir hakemlerle gidiyorsunuz faul olmayan bir harekete ortalığı yakıyorsunuz. tv göstermese sizde görmediniz. sonra hakem size çalıştı
- Talisca, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 45
Yorum
KaRTaL şamp.luğu engellemek için her türlü oyunu yapın artık.ne yaparsanız yapın ama yinede engellenemeyecek o ekranlarda"ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ"yazacak
- Talisca, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 45
Yorum
KaRTaL van pörsü 3 değil 1 maç ceza aldı..adam taraftara dil çıkarttı tombala çekti her türlü tahrik ve pisliği yaptı ama sonucunda 1 maç ceza aldı
Dzemaili, Montreal Impact'ta! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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