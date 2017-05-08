'Tudor varsa ben yokum'
Kasımpaşa maçında 18. dakikada oyundan alınan Portekizli yıldızın, menajeri Catio Balde’ye böyle dediği öğrenildi. Balde, yönetimle yapacağı sözleşme uzatma görüşmesini de iptal etti.
Balde'nin Bruma'nın da onayı ile kontratını uzatmak için sezon sonunu bekleme kararı aldığı ifade ediliyor. İkilinin tavırlarını, Tudor'un durumuna göre belirleyecekleri ileri sürüldü.
'SEZON SONUNU BEKLE'
Bruma'nın ücretine yapılacak yüzde 50 zam ve yeni sözleşmede yer alması planlanan '20 milyon euro'ya serbest kalır' maddesinin de tekrar gözden geçirileceği dile getirildi. Bruma'nın restine, yönetimin nasıl yanıt vereceği merak konusu. Ancak aranın bulunamaması durumunda Bruma ya da İgor Tudor'dan birisi büyük olasılıkla yeni sezonda Galatasaray'da olmayacak.
ÇOK KONUŞUYORSUN!
Tudor'un Armindo Bruma'yı Kasımpaşa maçında oyundan neden çıkardığı belli oldu! Hırvat teknik adamın, kaybettiği bir topun ardından geri koşmayan Portekizli oyuncusunu kenardan, "Neden geri gelmiyorsun, biraz geri gel, savunmaya yardım et" diyerek uyardığı, Bruma'nın yüksek sesle, "Çok konuşuyorsun, biraz sus" karşılığını vermesi üzerine sinirlenerek, maçın henüz başı olmasına bakmadan değişiklik emrini verdiği ifade edildi.
''SEN ÇIKINCA RAHATLADIK''
Galatasaray'a attığı 2 golle Kasımpaşa'nın 3-1'lik galibiyetinde başrolü oynayan Andre Castro, maçtan sonra kendisi gibi Portekizli olan Bruma'yı teselli etti. Vatandaşının yanına giderek, "Sakatlığın nasıl?" diye soran Castro'nun, Bruma'nın, "Bir şeyim yok ki?" yanıtını vermesi üzerine, "O zaman Tudor'a seni oyundan alıp bizi rahatlattığı için teşekkürlerimizi ilet" esprisini yaptığı öğrenildi. Bruma 18. dakikada oyundan alınana kadar Galatasaray'da Kasımpaşa savunmasını en çok zorlayan isim olarak dikkat çekmişti.
'RİBERY GİBİ BURMA'YI DA KAÇIRACAKLAR'
Bruma konusunda yaşananlar taraftarı kızdırdı. Tudor'u sosyal medyada eleştiren sarı-kırmızılılar, Franck Ribery örneğini vererek, "Bruma'yı da Ribery gibi kaçıracaklar, sonra çok ağlayacağız" yorumu yaptı. 2005'te Metz'den alınan Ribery parası ödenmeyince Marsilya'ya kaçmış, oradan 25 milyon euro'ya Bayern Münih'e transfer olmuştu.
İKİNCİ VAKA
Bruma ile Igor Tudor arasındaki 'patron benim' tartışması ilk değil. Hırvat teknik adam, Riekerink'in yerine göreve geldiğinde Florya'da çıktığı ikinci idmanda da söylediklerini yapmadığı gerekçesiyle genç yıldızı kadro dışı bırakmış ve Çaykur Rizespor deplasmanına götürmemişti. 1-1 berabere biten o maçta da hücumda Bruma'nın eksikliği hissedilmişti.
PARA CEZASI VERİLECEK!
Sarı-kırmızılı yönetimin, Bruma'ya nasıl bir disiplin yaptırımı uygulayacağı Tudor'un vereceği rapora göre belli olacak. Yönetimin, kadro dışı bırakma fikrine çok sıcak bakmadığı, para cezası ile olayın kapatılacağı belirtiliyor.
MUSLERA İLE TEK GELİR KAPISI
22 yaşındaki Bruma, Fernando Muslera ile birlikte Galatasaray'ın para kazanmayı umduğu en değerli oyuncu. Portekizli futbolcu için sezon başında PSV'nin 5 milyon euro'luk teklifi reddedilmişti. İngiliz ve Fransız ekiplerinin de takibinde olan genç yıldızın 31 Mayıs 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
19 GOLE KATKI SAĞLADI
Armindo Bruma bu sezon toplamda 10 gol, 9 asistlik performansı ile takımın hücumdaki en önemli oyuncusu. Genç futbolcu, Süper Lig'de 26 maçta 10 gol, 6 asiste imza atarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da forma giydiği 6 karşılaşmada 3 asist gerçekleştirdi.
Savaş ÇORLU
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:29
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
'Tudor varsa ben yokum' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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