''Teşekkürler her şey için''
Galatasaray'ın Antalyaspor'dan transfer edip Fortuna Sittard'a kiraladığı Emrah Başsan, Hollanda ekibine veda etti.
Hollanda ekibinde sezonu tamamlayan Emrah Başsan Instagram hesabından, "Her şey güzeldi burada olmaktan ve oynamaktan gurur duydum. Son maç galibiyetle bitirdik. Fortuna Sittard taraftarına teşekkürler her şey için." mesajını yayınladı.
25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:46
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 227
Yorum
Engindeniz Şenol efendi senin kuyruk acın Fenerbahçeden hiç bir zaman çıkmaz Fenerbahçe ismini duyduğunda korkudan titriyorusun
- Yerel basından eleştiri
Toplam 3
Yorum
Basin mi Bunlar basin derken kendilerini ne olarak goruyolar capulcudan badka bisey degiller gozumde takima zerre katkilari varmi acaba asla
- Beşiktaş yönetiminden flaş açıklama
Toplam 54
Yorum
taraftar03 hay haysiyetinize karakterinize sizin. adam özür diliyor talisca hareket çekiyor bunun neresini savunuyorsunuz bir alay zavallı bjk yönetimi
''Teşekkürler her şey için'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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