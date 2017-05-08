 ''Teşekkürler her şey için'' – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ''Teşekkürler her şey için''

    ''Teşekkürler her şey için''

    'ın Antalyaspor'dan transfer edip 'a kiraladığı , Hollanda ekibine veda etti.

    'ın sezon başı Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı ancak daha sonra Hollanda ekibi 'a kiraladığı , kısa süreli macerasının ardından Hollanda ekibine veda ettiğini açıkladı.

    Hollanda ekibinde sezonu tamamlayan Emrah Başsan Instagram hesabından, "Her şey güzeldi burada olmaktan ve oynamaktan gurur duydum. Son maç galibiyetle bitirdik. Fortuna Sittard taraftarına teşekkürler her şey için." mesajını yayınladı.

    25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:46
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