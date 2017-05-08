 Soyunma odasında neler yaşandı? – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Soyunma odasında neler yaşandı?

    Soyunma odasında neler yaşandı?

    beINSPORTS'daki Maraton programının sunucusu , -Kasımpaşa maçı sonrasında yaşananları açıkladı.

    Yayıncı kuruluş beINSPORTS'un Maraton programında , çok önemli açıklamalar yaptı. Büyüka, -Kasımpaşa maçı sonrası Türk Telekom Arena'da yaşanan olayları özetledi.

    İşte Şansal Büyüka'nın açıklamaları;

    "3-1'lik yenilgi sonrası Igor Tudor soyunma odasına girerek, bugün için idman koyduğunu açıklıyor. Bunun üzerine 4 futbolcu, 'Yarın bizim izin günümüz' diyor. Bu direniş karşısında Tudor sinirleniyor ve futbol direktörü Cenk Ergün'e dönüyor. 'Bu iş böyle yürümez' diyen Tudor, Cenk Ergün'den Başkan Dursun Özbek'i aramasını istiyor."

    "Bunun üzerine başkan aşağıya iniyor ve futbolculara karşı çok sert ifadeler kullanıyor. Ve bugün bu 4 oyuncu Galatasaray antrenmanında hazır bulunuyor. Yönetim şimdilik Igor Tudor'un yanında ancak burası Türkiye yarın ne olacağı belli olmaz."

    SNEİJDER SIKINTISI
    "Ayrıca sezon başında Sneijder'e kesilen para cezasının da tekrar yürürlülüğe koyulacağı konuşuluyor. Sneijder'ın Ibıza'da yaptığı yatırımlar ve o işlere konsantre olması ile ilgili de sıkıntılar var!"

    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Soyunma odasında neler yaşandı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.