 Özdoğan: Özbek geleneği bozdu – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Özdoğan: Özbek geleneği bozdu

    Özdoğan: Özbek geleneği bozdu
    Eski yönetici Prof. Ahmet Özdoğan, başkan Dursun Özbek'in Kasımpaşa maçının ardından soyunma odasına inmesinin G.Saray geleneklerine yakışmadığını söyledi. Özdoğan, "G.Saray'da başkanlar soyunma odasına şampiyonluklarda tebrik için girer. Bir sorun varsa hocayı ve takımı Florya'daki başkanlık makamında toplarsın" dedi.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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