 Melo ile geliyor – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Melo ile geliyor

    Melo ile geliyor
    Gelecek sezon yapılacak olan kongrede G.Saray başkanlığına aday olduğunu resmen açıklayan Abdurrahim Albayrak'ın bir de sürprizi olduğu iddia edildi. Albayrak'ın, Felipe Melo ile anlaştığı ve Brezilyalı oyuncunun Albayrak'ın başkan seçilmesi durumunda antrenör veya başka bir görevle göreve geleceği iddia edildi. Melo'nun bu yüzden son dönemde sürekli Albayrak mesajları attığı bildirildi.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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