 Kongre üyelerine çağrı – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kongre üyelerine çağrı

    Kongre üyelerine çağrı

    'ın gidişatından memnun olmayan taraftarlar, sosyal medyada yönetimi aleyhine imza kampanyası başlattı.

    'Tekyürek' adlı 'a yakınlığıyla bilinen bir hesap, #GSiçin1600imza hashtagi altında, "Tarihinde en kötü dönemini yaşayan kulübümüz üyeleri içerisinde ciğeri sızlayan 1600 üye yok mu? Tarihi ihanete karşı sessiz kalınamaz! Galatasaray'ı kurtarın" şeklinde bir paylaşım yayınladı. Hashtag taraftarlardan büyük ilgi gördü.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kongre üyelerine çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.