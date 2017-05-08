 İzinler iptal – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    İzinler iptal

    İzinler iptal
    Igor Tudor, Kasımpaşa yenilgisi üzerine takıma vermeyi planladığı 2 günlük izini iptal etti. Bu karar soyunma odasında isyan çıkardı. Sneijder ve Podolski dahil bazı oyuncuların, "Ailelerimizle plan yaptık, uçak biletlerimizi bile almıştık" diyerek tepki gösterdiği öğrenildi. Başkan Dursun Özbek, "Ne izini!.. Bu rezil futboldan sonra Florya'da sabahlamalısınız" diyerek Tudor'a destek verdi.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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