İzinler iptal

Igor Tudor, Kasımpaşa yenilgisi üzerine takıma vermeyi planladığı 2 günlük izini iptal etti. Bu karar soyunma odasında isyan çıkardı. Sneijder ve Podolski dahil bazı oyuncuların, "Ailelerimizle plan yaptık, uçak biletlerimizi bile almıştık" diyerek tepki gösterdiği öğrenildi. Başkan Dursun Özbek, "Ne izini!.. Bu rezil futboldan sonra Florya'da sabahlamalısınız" diyerek Tudor'a destek verdi.