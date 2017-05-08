Görevde dursun!
Başkan Özbek, dün Florya Metin Oktay Tesisleri’ne çıkarma yaparken teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi. Zirveden Tudor’a destek çıktı. Ayrıca, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 10 karşılaşmanın 5'ini kaybeden Hırvat çalıştırıcıdan yeni sezon için hazırlık yapmasını istedi.
CEZALAR SALIYA KALDI
Başkan Özbek, Tudor'a güveninin tam olduğunu ve önümüzdeki yıl da takımı kurması için kendisini desteklediğini söyledi. Başkandan tam destek alan genç çalıştırıcının, yetkilerinin artırılmasını istediği ve Özbek'in de bunu kabul ettiği belirtildi. Salı günü yapılacak toplantıda takımının durumunun bir kez daha konuşulacağı, para ve kadro dışı cezalarının çıkabileceği ifade edildi. Futbolcularla da konuşan Özbek, "Kendinizi toplayın" çağrısı yaptı.
SNEİJDER TOPUN AĞZINDA
Başkan Dursun Özbek toplantının sona ermesinin ardından takımın idmanını izledi. Kasımpaşa maçının ardından izinlerin iptal edilmesine tepki gösteren Wesley Sneijder, takım arkadaşlarıyla birlikte dünkü idmana çıktı. Antrenmana çıkmak istemeyen Hollandalı yıldıza, Galatasaray yönetiminin para cezası vermesi bekleniyor. Sneijder'in soyunma odasında "Bugün maç, yarın antrenman olmaz" ifadelerini kullandığı ileri sürülmüştü.
BEDEN EĞİTİMİ HOCASINI ARATTI
Başkan Dursun Özbek yeni bir hoca değişikliğine gitmeye yanaşmazken Galatasaray, 21. haftada takımın başına geçen İgor Tudor ile hedeflerinden bir bir kopmaktan kurtulamadı. "Beden eğitimi öğretmeni" diye eleştirilen Jan Olde Riekerink'ten liderin 5 puan gerisinde ve şampiyonluk iddiasını sürdüren bir takım alan 38 yaşındaki Tudor, geride kalan 10 haftada sarı-kırmızılı ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkını elinde tutmaya çalışan bir noktaya kadar çekti.
17 PUAN KAYBETTİ
Tudor, Galatasaray'ın başında tamamı ligde olmak üzere çıktığı 10 resmi maçın yarısını kaybetti. Bu süreçte yapılan 10 müsabakanın yalnızca 4'ünü kazanabilen sarı-kırmızılı takım, 5 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayarak, 17 puan kaybetmekten kurtulamadı. Sarıkırmızılı takım, Tudor yönetiminde, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe gibi önemli rakiplerine karşı oynadığı hiçbir müsabakadan puan çıkaramazken, Kasımpaşa yenilgisiyle de adeta çöküşünü ilan etti.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:24
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
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