 Tudor’un stres çarkı – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Tudor’un stres çarkı

    Tudor’un stres çarkı

    Hırvat hocanın şok hamlesi şaşkınlık yaratırken, Kasımpaşa’nın ekmeğine yağ sürdü!.. ’nın çıkışıyla Aslan’ın hücumdaki etkinliği ‘sıfıra’ düştü.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, İgor Tudor'un 'yı oyundan almasına büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada, Hırvat çalıştırıcıya öfke yağdı.

    İşte tepkiler:
    -Tudor'un stres çarkı Bruma. @futbolarena
    -Bruma'yı biz satmak istemedik, kendi gitti demek adına oyunlar çeviriyorlar. Tudor da hem oyuna alet oluyor hem egosunu tatmin ediyor. @GreatestCimbom
    -Tudor ne tarz bi fantazi peşindesin yine? @aurorashine
    -Spiker daha kadroları saymadı sayın Tudor neden Bruma'yı oyundan alıyorsun? @ani1921
    -Bence sakat olan Bruma değil, Tudor'un kafası. @mustafaakin34
    -Tudor'un uğraştığı adamlar 1-Sneijder, 2- Poldi, 3-Bruma; sevdiği adamlar 1-Sabri, 2-Semih, 3-Yasin. @gorkemgencerer
    -Eğer Tudor, Bruma'yı sakatlık haricinde başka bir sebepten çıkardıysa taraftarın gönlünde ölüm fermanını hazırlamış olur. @Mr_taraftarsesi
    -    Şaka gibi 3. dakika Eren ısınıyor, 17'de Bruma çıkıyor Garry giriyor. @AdnanBaskan1905
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:32
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