Tudor’un stres çarkı
Hırvat hocanın şok hamlesi şaşkınlık yaratırken, Kasımpaşa’nın ekmeğine yağ sürdü!.. Bruma’nın çıkışıyla Aslan’ın hücumdaki etkinliği ‘sıfıra’ düştü.
İşte tepkiler:
-Tudor'un stres çarkı Bruma. @futbolarena
-Bruma'yı biz satmak istemedik, kendi gitti demek adına oyunlar çeviriyorlar. Tudor da hem oyuna alet oluyor hem egosunu tatmin ediyor. @GreatestCimbom
-Tudor ne tarz bi fantazi peşindesin yine? @aurorashine
-Spiker daha kadroları saymadı sayın Tudor neden Bruma'yı oyundan alıyorsun? @ani1921
-Bence sakat olan Bruma değil, Tudor'un kafası. @mustafaakin34
-Tudor'un uğraştığı adamlar 1-Sneijder, 2- Poldi, 3-Bruma; sevdiği adamlar 1-Sabri, 2-Semih, 3-Yasin. @gorkemgencerer
-Eğer Tudor, Bruma'yı sakatlık haricinde başka bir sebepten çıkardıysa taraftarın gönlünde ölüm fermanını hazırlamış olur. @Mr_taraftarsesi
-Şaka gibi 3. dakika Eren ısınıyor, 17'de Bruma çıkıyor Garry giriyor. @AdnanBaskan1905
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:32
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
Yorum
Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
Yorum
DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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