 Tribünde 10 kişi – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Tribünde 10 kişi

    Tribünde 10 kişi
    Fenerbahçe derbisindeki olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası alan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında seyircisinden yoksun mücadele etti. Konuk ekibe ise 10 kadar taraftar destek verdi.



    TT Arena düştü!
    Galatasaray, Arena Stadı'nda bu sezon ligdeki 6. mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takım, bundan önceki 3 sezonda iç sahada toplamda 5 mağlubiyet yaşamıştı. Sözün özü; Aslan 'evinde' vuruldu.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:33
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