 Sneijder çırpındı – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    çırpındı

    Sneijder çırpındı

    Dün mağlubiyete isyan eden tek isim 'di.

    90+1'de ceza sahası dışından müthiş bir gol atan Hollandalı oyuncu ayrıca Cimbom'un en çok koşan (11.26 km) ismi oldu ve gençlere taş çıkarttı.

    Arena'da hüsran
    Kalesinde 3 gol birden görerek kaybeden Galatasaray, sahasında oynadığı maçlarda 2 fark ve üstü skorlarla mağlubiyeti en son teknik direktör Cesare Prandelli yönetiminde Trabzonspor'a karşı 3-0 kaybederek almıştı. Kasımpaşa da bir ilki gerçekleştirmiş oldu.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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