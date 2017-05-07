Sneijder çırpındı
Dün mağlubiyete isyan eden tek isim Sneijder'di.
Arena'da hüsran
Kalesinde 3 gol birden görerek kaybeden Galatasaray, sahasında oynadığı maçlarda 2 fark ve üstü skorlarla mağlubiyeti en son teknik direktör Cesare Prandelli yönetiminde Trabzonspor'a karşı 3-0 kaybederek almıştı. Kasımpaşa da bir ilki gerçekleştirmiş oldu.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:15
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
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Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
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DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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