Sneijder çırpındı

Dün mağlubiyete isyan eden tek isim Sneijder'di.

90+1'de ceza sahası dışından müthiş bir gol atan Hollandalı oyuncu ayrıca Cimbom'un en çok koşan (11.26 km) ismi oldu ve gençlere taş çıkarttı.



Arena'da hüsran

Kalesinde 3 gol birden görerek kaybeden Galatasaray, sahasında oynadığı maçlarda 2 fark ve üstü skorlarla mağlubiyeti en son teknik direktör Cesare Prandelli yönetiminde Trabzonspor'a karşı 3-0 kaybederek almıştı. Kasımpaşa da bir ilki gerçekleştirmiş oldu.