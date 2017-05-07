 Kurt’tan yeşil ışık – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Kurt’tan yeşil ışık

    Kurt’tan yeşil ışık
    Savunmaya takviye yapacak olan G.Saray'da Kurt Zouma transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea menajeri Conte'nin genç oyuncunun kiralanmasına onay verdiği ifade edildi.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
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