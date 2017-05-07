 Kaptan Selçuk’tan Rodrigues’e fırça! – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Kaptan Selçuk’tan Rodrigues’e fırça!

    Kaptan Selçuk’tan Rodrigues’e fırça!

    G.Saray kaptanı , Rodrigues'i fırçaladı.

    Bruma'nın yerine oyuna dahil olan Hollandalı orta saha oyuncusu, Kasımpaşa'nın golünden sonra kaptandan azar işitti. ; genç oyuncunun yanına kadar giderek pozisyon hatası yapması ve kaybettiği topu takip etmemesi nedeniyle Rodrigues'e kızarken, yaptığı el-kol hareketlerinden "Bu şekilde devam edeceksen dışarı çık" dediği iddia edildi.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:10
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