Her şey bomboş
Geçen hafta Bursaspor’u 5’leyip kendine gelen G.Saray, yine her şeyi berbat etti. Cezası nedeniyle boş tribünlere oynadığı maçta Kasımpaşa’dan üç yiyen Aslan, derbi haftasını fırsata çevirme şansını teperken, lige de iyice havlu attı.
Savaş ÇORLU
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:24
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
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Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
Yorum
DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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