Her şey bomboş

Geçen hafta Bursaspor’u 5’leyip kendine gelen G.Saray, yine her şeyi berbat etti. Cezası nedeniyle boş tribünlere oynadığı maçta Kasımpaşa’dan üç yiyen Aslan, derbi haftasını fırsata çevirme şansını teperken, lige de iyice havlu attı.

Bu sezon bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek kötü bir sonuca daha imza attı. Geçtiğimiz hafta Bursaspor maçında alınan 5-0'lık farklı galibiyetten sonra moral kazanan sarı-kırmızılılar oysa aynı kadro ile sahadaydı. 25. dakikada Castro'nun golüyle 1-0 geriye düşen Cimbom, Tolga Ciğerci'nin çift sarıdan atılmasıyla iyice silindi. 63'te Turgut farkı ikiye çıkardı ve Castro 81'de bir kez daha golle buluşarak skoru belirledi. Maçın 90+1. dakikasında Sneijder'in ceza sahası dışından attığı gol gecenin Galatasaray adına tek güzel anıydı. Bir iyi bir kötü oynayarak kimliğini kaybeden Galatasaray, ligdeki 10. mağlubiyetini yaşadı. Bu yenilgilerin 6'sını evinde aldı.



Savaş ÇORLU