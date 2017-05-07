G.Saray'da Özgür Yankaya tepkisi
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Galatasaray - Kasımpaşa maçında Özgür Yankaya'nın vermediği penaltı kararı, sarı-kırmızılıların kalesine gol olarak döndü.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, seyircisiz maçta sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Türk Telekom Arena'daki seyircisiz karşılaşma 3-1 Kasımpaşa galibiyetiyle sona ererken, hakem Özgür Yankaya'nın ikinci 45 dakikadaki kararları maça damga vurdu.
TOLGA CİĞERCİ KIZARDI!
Sarı-kırmızılılar, 59. dakikada Tolga Ciğerci'nin ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla mücadelede 10 kişi kaldı. Orta alanda David Pavelka'ya kayarak arkadan yaptığı müdahale sonrasında Tolga Ciğerci 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
PENALTI İTİRAZI
Sarı-kırmızılılar 62. dakikada penaltı itirazında bulundu. Sağ kanattan Sneijder'in kullandığı serbest vuruşta Garry Rodrigues'in kafa vuruşunda top Kasımpaşa savunmasının eline çarptı. Galatasaraylı futbolcular penaltı diye hakeme itirazda bulunurken Özgür Yankaya devam dedi. Pozisyonun devamında Kasımpaşa yakaladığı kontra atakta Turgut Doğan Şahin'le golü buldu ve farkı 2'ye çıkardı.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:48
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
Yorum
Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
Yorum
DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
G.Saray'da Özgür Yankaya tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.