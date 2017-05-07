 Galatasaray'da Tudor'a güvenoyu – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Galatasaray'da 'a güvenoyu

    Galatasaray'da <a href="/index/tudor?id=c581e61d-627f-43a8-abc5-e46e04560998" class="" rel="tag">Tudor</a>'a güvenoyu

    Galatasaray'da kulüp başkanı ve teknik direktör Igor arasında antreman öncesi yapılan zirveden devam kararı çıktı.

    Başkan Özbek, 'a güveninin tam olduğunu ve önümüzdeki yıl da takımı kurması için kendisini desteklediğini söyledi. Galatasaray takımı antremana tam kadro katılırken, başkan de çalışmayı izledi.

    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:51
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