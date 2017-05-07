Galatasaray'da Tudor'a güvenoyu
Galatasaray'da kulüp başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Igor Tudor arasında antreman öncesi yapılan zirveden devam kararı çıktı.
Başkan Özbek, Tudor'a güveninin tam olduğunu ve önümüzdeki yıl da takımı kurması için kendisini desteklediğini söyledi. Galatasaray takımı antremana tam kadro katılırken, başkan Dursun Özbek de çalışmayı izledi.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:51
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
Galatasaray'da Tudor'a güvenoyu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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