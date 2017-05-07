Galatasaray, Tudor'la tepetaklak

Süper Lig'in ilk 20 haftasında takımın başında bulunan Riekerink'in performansı büyük eleştirileri hedefe olmasına karşın, sarı-kırmızılı ekibin Tudor yönetimindeki istatistikleri ise çok daha aşağılara düştü.

Riekerink'in ardından teknik direktörlük görevine başlayan Tudor, sarı-kırmızılı ekibin çıkışa geçmesini sağlayamazken, performansın daha da aşağılara inmesini önleyemedi.

Hollandalı çalıştırıcıdan, liderin 5 puan gerisinde olan ve şampiyonluk iddiasını sürdüren bir takım alan Igor Tudor, geride kalan 10 haftada sarı-kırmızılı ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkını elinde tutmaya çalışan bir noktaya kadar çekti.

Galatasaray 30. hafta itibarıyla 52 puanda kalırken, zirve ile puan farkı kapatılamayacak noktalara ulaştı.

- Maçların yarısını kaybetti

Igor Tudor, Galatasaray'ın başında tamamı ligde olmak üzere çıktığı 10 resmi maçın yarısını kaybetti.

Bu süreçte yapılan 10 müsabakanın yalnızca 4'ünü kazanabilen sarı-kırmızılı takım, 5 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayarak, 17 puan kaybetmekten kurtulamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Tudor yönetiminde, Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe gibi önemli rakiplerine karşı oynadığı hiçbir müsabakadan puan çıkaramazken, Kasımpaşa yenilgisiyle de adeta çöküşünü ilan etti.

Galatasaray, Tudor yönetiminde, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Adanaspor ve Bursaspor maçlarını galip tamamladı. Antalyaspor ile Gençlerbirliği müsabakalarının son dakikalarda atılan gollerle ve 3-2'lik skorlarla kazanılması da dikkati çekti.

Tudor idaresinde çıkılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Rakip Skor Çaykur Rizespor (D) 1 - 1 Beşiktaş 0 - 1 Antalyaspor (D) 3 - 2 Gençlerbirliği 3 - 2 Trabzonspor (D) 0 - 2 Adanaspor 4 - 0 Medipol Başakşehir (D) 0 - 4 Fenerbahçe 0 - 1 Bursaspor (D) 5 - 0 Kasımpaşa 1 - 3

Not: Maç skorlarında ilk takım olarak Galatasaray alınmıştır.

- Tüm fırsatları kaçırdı

Galatasaray, Igor Tudor yönetimindeki kritik puan kayıplarıyla tüm şansları kaçırdı.

Tudor yönetimindeki ilk maçta sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, ardından ise evinde Beşiktaş'a derbide 1-0 kaybetti. Tudorlu Galatasaray, ligin zirvesine ortak olma ve UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine yaklaşma fırsatlarını kullanamadı.

Sonrasında deplasmanda Antalyaspor'u ve iç sahada Gençlerbirliği'ni son dakika golleriyle 3-2 yenerek çıkışa geçen sarı-kırmızılılar, rakip sahada Trabzonspor'a 2-0 mağlup olarak bir kez daha kritik bir müsabakadan puan çıkaramadı.

Türk Telekom Arena'da Adanaspor'u 4-0 yenmesinin ardından lig ikinciliği için yeniden ümitlenen Galatasaray, Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup olarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmayı sürdürdü.

Son olarak iç sahada üst üste Fenerbahçe derbisini ve Kasımpaşa maçını mağlup tamamlayan sarı-kırmızılı takım, adeta dibe vurdu.

Tudor, Adanaspor'a karşı 4-0, Bursaspor'a karşı ise 5-0 gibi farklı galibiyetler yaşasa da bu sonuçlar kısa süreli ümitleri ve ardından da hayal kırıklıklarını getirdi.

- Riekerink'in gerisinde kaldı

Hırvat çalıştırıcı, koltuğu devraldığı Riekerink'e karşı istatistiklerde geride kaldı.

Galatasaray'ın başında 20 lig müsabakasına çıkan Riekerink, 39 puan toplayıp, maç başına 1,95 puan ortalaması yakaladı. 10 müsabakada 13 puan elde eden Tudor'un ortalaması ise 1,3'te kaldı.

Yine Riekerink döneminde maç başına 1,95 olan gol atma ortalaması, Tudor'la 1,7'ye gerilerken, 1 olan gol yeme ortalaması ise 1,6'ya yükseldi.

- Yeni sezondaki durumu

Galatasaray'la 1,5 yıllık sözleşme imzalayan ve gelecek sezon için de mukavelesi bulunan Tudor'un geleceği parlak görünmüyor.

Özellikle 3-1 kaybedilen Kasımpaşa maçının ardından kulüp başkanı Dursun Özbek'in soyunma odasında 1 saat süren bir toplantı yaparak tepkisini dile getirmesi, Tudor'un da basın toplantısında, "Şimdiden gelecek sezonu konuşmak anlamsız olur." ifadesini kullanması, Hırvat teknik adamın takımda kalma ihtimalinin düşük olduğu izlenimini ortaya çıkardı.