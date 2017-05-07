Galatasaray, Gaziantepspor'a hazırlanıyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 14 Mayıs Pazar günü deplasmanda yapacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. Ligde dün oynanan Kasımpaşa müsabakasında 45 dakikadan fazla forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Antrenmanı sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in de izlediği kaydedildi.
FLORYA'DA ZİRVE
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından Mehmet Özbek ve Cenk Ergün ile bir araya geldi.
Kasımpaşa maçından sonra soyunma odasına inerek, teknik direktör Igor Tudor ve futbolcularla görüşen Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray Sportif AŞ Üyesi Mehmet Özbek ve sarı-kırmızılı kulübün futbol direktörü Mehmet Özbek ile buluştu.
Toplantıda sezonun geri kalanı ve yeni sezonun planlamasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:17
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
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