Galatasaray, Gaziantepspor'a hazırlanıyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. Ligde dün oynanan Kasımpaşa müsabakasında 45 dakikadan fazla forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Antrenmanı sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in de izlediği kaydedildi.



FLORYA'DA ZİRVE

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından Mehmet Özbek ve Cenk Ergün ile bir araya geldi.

Kasımpaşa maçından sonra soyunma odasına inerek, teknik direktör Igor Tudor ve futbolcularla görüşen Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray Sportif AŞ Üyesi Mehmet Özbek ve sarı-kırmızılı kulübün futbol direktörü Mehmet Özbek ile buluştu.

Toplantıda sezonun geri kalanı ve yeni sezonun planlamasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.