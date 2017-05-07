 Formayı kaptırdı – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Formayı kaptırdı

    Formayı kaptırdı
    Sarı-kırmızılı oyuncu Semih Kaya, tedavisinin tamamlanmasına karşın ilk 11'de yer alamadı. , hafta içi takımla çalışmalara başlamasına karşın Kasımpaşa önünde İgor Tudor tarafından kesidi.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:40
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