Dursun Özbek soyunma odasına indi

Galatasaray'da Riekerink sonrası göreve gelen ve beklentileri karşılayamayan Igor Tudor'un, Kasımpaşa yenilgisi sonrası istifasını verdiği, ancak başkan Dursun Özbek tarafından geri çevirildiği iddia edildi. Maçta Bruma'yı henüz 18. dakikada kenara almasıyla d ikkatleri çeken ve futbolcularla arasında sorun yaşadığı net bir şekilde gözlenen Hırvat teknik adam ile soyunma odasında yaklaşık bir saat süren bir görüşme yapan başkan Özbek'in, "Futbolculara dayalı sisteme pabuç bırakmam, kim olursa olsun Galatasaray'ın önüne geçemez. Tudor'un kararlarına saygı duyacaksınız. Kimse vazgeçilmez değil" diyerek Tudor'a destek verdiği öğrenildi.



RESTLEŞME BAŞLADI

Maç sonrası futbolcuların sinirlerinin gerildiği ve tansiyonun yükseldiği soyunma odasında kavga ettikleri ve yüksek sesle bağırdıkları belirtildi. Özellikle Tudor'un maç sonu "Yenilginin sorumlusu ben değilim" sözlerine tepki gösteren futbolcuların, "Tudor kalırsa biz yokuz" şeklinde rest çektikleri belirtildi. Bunun üzerine Hırvat hocanın başkanla yaptığı görüşmede istifasını verdiği öğrenildi. Son düdükler birlikte hemen soyunma odasına inen ve oldukça üzgün olduğu gözlenen başkan Dursun Özbek, Tudor ve futbolcularla yenilginin nedenlerini tartıştı. Hırvat teknik adamı görevde kalmaya ikna eden başkanın soyunma odasını terketmesinin ardından Tudor'un da futbolcuları hedef aldığı ve sert sözler sarfettiği, bunun ardınan sarı-kırmızılı oyuncuların da tepkisinin daha da şiddetini arttırdığı ifade edildi.



Savaş ÇORLU