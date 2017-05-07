Ciğerimiz yandı
G.Birliği maçında gereksiz penaltı yaptıran Tolga, Kasımpaşa maçında benzer şekilde ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı, taraftar çıldırdı
TÜM RİTMİ BOZDU
10. dakikada sarı kart gören genç oyuncu, 59'uncu dakikada da orta alanda yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tolga'nın atılmasıyla 10 kişi kalan ve oyun ritmini iyice kaybeden Aslan, rakibine 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Tolga, bu kartla Gaziantepspor deplasmanında cezalı duruma düştü.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:51
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
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Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
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DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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