Ciğerimiz yandı

G.Birliği maçında gereksiz penaltı yaptıran Tolga, Kasımpaşa maçında benzer şekilde ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı, taraftar çıldırdı

G.Saray dün akşam Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olurken, sarı-kırmızılı taraftarların en çok tepki gösterdiği isim Tolga Ciğerci oldu.. Sezon başında 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hertha Berlin'den transfer edilen, senelik de 2 milyon euro alan Tolga; üst üste yaptığı hatalarda tribünleri çileden çıkardı. G.Saray'ın G.Birliği'ni 3-2 yendiği maçta gereksiz bir elle oynama yaparak rakibe penaltı kazandıran ve takımının galibiyetini zora sokan Tolga, dün akşam da Kasımpaşa karşılaşmasında benzer bir hata yaptı.



TÜM RİTMİ BOZDU

10. dakikada sarı kart gören genç oyuncu, 59'uncu dakikada da orta alanda yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tolga'nın atılmasıyla 10 kişi kalan ve oyun ritmini iyice kaybeden Aslan, rakibine 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Tolga, bu kartla Gaziantepspor deplasmanında cezalı duruma düştü.