 ''Yoksul günlerimi unutmayacağım'' – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    ''Yoksul günlerimi unutmayacağım''

    ''Yoksul günlerimi unutmayacağım''
    Hollanda'nın Elf Voetbal dergisi Garry Rodrigues ile röportaj yaptı. Rodrigues'in 2011'de posta merkezinde paket sıralayan bir eleman olduğunu bildiren dergi, tecrübeli oyuncunun 6 yıllık süreçte G.Saray gibi bir kulübe yükseldiğini yazdı. Röportajda yoksulluk günlerinden bahseden Rodrigues, "İşçi Bulma Kurumu'nun çalışmamı sağladığı günleri asla unutmayacağım" dedi.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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