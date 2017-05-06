''Yoksul günlerimi unutmayacağım''

Hollanda'nın Elf Voetbal dergisi Garry Rodrigues ile röportaj yaptı. Rodrigues'in 2011'de posta merkezinde paket sıralayan bir eleman olduğunu bildiren dergi, tecrübeli oyuncunun 6 yıllık süreçte G.Saray gibi bir kulübe yükseldiğini yazdı. Röportajda yoksulluk günlerinden bahseden Rodrigues, "İşçi Bulma Kurumu'nun çalışmamı sağladığı günleri asla unutmayacağım" dedi.