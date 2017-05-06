''Yoksul günlerimi unutmayacağım''
Hollanda'nın Elf Voetbal dergisi Garry Rodrigues ile röportaj yaptı. Rodrigues'in 2011'de posta merkezinde paket sıralayan bir eleman olduğunu bildiren dergi, tecrübeli oyuncunun 6 yıllık süreçte G.Saray gibi bir kulübe yükseldiğini yazdı. Röportajda yoksulluk günlerinden bahseden Rodrigues, "İşçi Bulma Kurumu'nun çalışmamı sağladığı günleri asla unutmayacağım" dedi.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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