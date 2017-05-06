''Türkiye'ye geri döneceğim''
İtalyan teknik adam, “İstanbul dünyanın en büyüleyici şehri. Türkiye’de çok iyi misafir edildik. Birgün Türkiye’ye geri döneceğim” dedi.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süre dinlenen, ardından bu sezon 10 maçlığına Valencia'nın başına geçen Cesare Prandelli suskunluğunu A Spor için bozdu. Sarı-kırmızılı takımdaki eski günleri ve İstanbul'da hayatı hakkında açıklamalar yapan İtalyan teknik adam, birgün tekrar Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.
TUDOR BAŞARILI OLABİLİR
"Türkiye'de çok iyi misafir edildik. Yöneticiler, oyuncular, şehir halkı. Kendimi evimde gibi hissettim. İstanbul dünyanın en büyüleyici şehri. İlerde ne olur bilmiyorum ama İstanbul'a dönmeyi çok isterim" diyen Prandelli, G.Saray'ın hocası Tudor'a da destek verdi ve Hırvat hoca için "Oyuncuyken çok zeki ve başarılıydı. Eğer yönetim tam olarak destek verirse bence başarılı olacaktır" yorumunu yaptı.
HERKESLE ARAM ÇOK İYİYDİ
Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımda kaldığı süre boyunca kimseyle bir sıkıntı yaşamadığının da altını çizerek şöyle devam etti: "Ben bütün oyuncularımla iyi diyalog içindeydim. Herkesle her zaman aram iyiydi ama her takımda olduğu gibi oynamayan ya da daha az oynama şansı bulan oyuncular vardı. Herkesi memnun edemiyorsunuz. Ama ben bütün oyuncularımdan memnundum. Hepsi çok iyi çalışıp, antrenmanlarını yapıyordu. Kesinlikle hiçbiriyle sorun yaşamadım."
NEDEN ORUÇ TUTTU?
Prandelli, İstanbul'da olduğu dönemde Ramazan'ın sonu günü oruç tutmuştu, tecrübeli hoca bunu şöyle açıkladı: "Takım menajerimiz Mert 'Mr. Prandelli yarın oruç tutacağım' dediği an, 'Ben de tutacağım' dedim. Bu, saygıdan gelen bir davranıştı. Kültür ve geleneğe adapte olmak, onlardan biri olduğumu göstermek istedim."
ARDA HER YERDE BAŞARILI OLUR
Eski öğrencisi Arda Turan hakkında da konuşan Prandelli, milli yıldızını çok yetenekli olduğunu belirtip, "Kaliteli, başarılı ve tecrübeli bir oyuncu. Hangi kulübe giderse gitsin katkı sağlayacak yetenekte" diye konuştu.
ŞAMPİYONLUKTA PAYIM VAR
Görev yaptığı süre boyunca maddi nedenlerden dolayı istenen futbolcuları alamadıklarını da bildiren İtalyan hoca, 2014-15 sezonundaki şampiyonlukta payı olduğunu da sözlerine ekledi.
TUDOR BAŞARILI OLABİLİR
"Türkiye'de çok iyi misafir edildik. Yöneticiler, oyuncular, şehir halkı. Kendimi evimde gibi hissettim. İstanbul dünyanın en büyüleyici şehri. İlerde ne olur bilmiyorum ama İstanbul'a dönmeyi çok isterim" diyen Prandelli, G.Saray'ın hocası Tudor'a da destek verdi ve Hırvat hoca için "Oyuncuyken çok zeki ve başarılıydı. Eğer yönetim tam olarak destek verirse bence başarılı olacaktır" yorumunu yaptı.
HERKESLE ARAM ÇOK İYİYDİ
Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımda kaldığı süre boyunca kimseyle bir sıkıntı yaşamadığının da altını çizerek şöyle devam etti: "Ben bütün oyuncularımla iyi diyalog içindeydim. Herkesle her zaman aram iyiydi ama her takımda olduğu gibi oynamayan ya da daha az oynama şansı bulan oyuncular vardı. Herkesi memnun edemiyorsunuz. Ama ben bütün oyuncularımdan memnundum. Hepsi çok iyi çalışıp, antrenmanlarını yapıyordu. Kesinlikle hiçbiriyle sorun yaşamadım."
NEDEN ORUÇ TUTTU?
Prandelli, İstanbul'da olduğu dönemde Ramazan'ın sonu günü oruç tutmuştu, tecrübeli hoca bunu şöyle açıkladı: "Takım menajerimiz Mert 'Mr. Prandelli yarın oruç tutacağım' dediği an, 'Ben de tutacağım' dedim. Bu, saygıdan gelen bir davranıştı. Kültür ve geleneğe adapte olmak, onlardan biri olduğumu göstermek istedim."
ARDA HER YERDE BAŞARILI OLUR
Eski öğrencisi Arda Turan hakkında da konuşan Prandelli, milli yıldızını çok yetenekli olduğunu belirtip, "Kaliteli, başarılı ve tecrübeli bir oyuncu. Hangi kulübe giderse gitsin katkı sağlayacak yetenekte" diye konuştu.
ŞAMPİYONLUKTA PAYIM VAR
Görev yaptığı süre boyunca maddi nedenlerden dolayı istenen futbolcuları alamadıklarını da bildiren İtalyan hoca, 2014-15 sezonundaki şampiyonlukta payı olduğunu da sözlerine ekledi.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
''Türkiye'ye geri döneceğim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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