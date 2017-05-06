Tudor'dan flaş açıklama
Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, Kasımpaşa yenilgisinden sonra yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalar yaptı
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kasımpaşa'ya 3-1 kaybedilen maçın ardından Başkan Dursun Özbek'in soyunma odasına inmesi sonrası maçın bitiminden 1 saat sonra kameraların karşısına geçti. Oldukça moralsiz olduğu gözlenen Tudor, Arena'daki olağanüstü toplantıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Soyunma odasında birçok şey konuştuk. Ortada herhangi istifa yok. Başkanımız kendi düşüncelerini söyledi. Başkanın sinirli olması çok çok normal. Orada konuşulanlar mutlaka soyunma odasında kalacaktır. Yola devam edip etmeme konusunu konuşmadık kesinlikle. Sadece bugünkü maçı konuştuk. Kötü bir performans gösterip kaybettik. Kasımpaşa'yı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum.
"BRUMA SAYGISIZLIK YAPTI"
Bruma'nın oyundan erken alınması hakkında açıklamada bulunan Hırvat hoca, "Ben hoca olarak bazı şeylere göz yumabilirim, bu gruba karşı bazen iki gözümü de kapatabilirim ama ne olursa olsun hoca ile oyuncu arasındaki saygının bir limiti vardır." dedi.
"G.SARAY'DAKİ SORUN HOCA DEĞİL"
Hırvat teknik adam, maç sonrası basın toplantısında ise "Yüzde 1 milyon eminim ki, şu anda sorun Galatasaray'ın hocası değil. Galatasaray'daki sıkıntı, hoca sıkıntısı değil. Bugün olan şey, Galatasaray'ın içindeki sıkıntıyı anlatıyor. Tudor önemli değil, Capello, Lippi de olsa, sıkıntıyı anlatıyor" diye konuştu.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:54
- Dursun Özbek soyunma odasını bastı
Toplam 5
Yorum
Özgür Bastın ne oldu saçma sapan futbolculara kapı gibi kontrat yapmışsın bassan ne olacak adam oynamadan 2-3 milyon euro alır oturur evinde
- Galatasaray Arena'da dağıldı
Toplam 14
Yorum
Özgür Bu hafta surekli yazdım akhisarda bu bursa ya 5 attı kimse aldanmasın tudor hoca falan değil yönetimde iyi yönetici değil istifa edin gidin
- Galatasaray Arena'da dağıldı
Toplam 14
Yorum
niyazi selçuktn sabridn yasindn sneijderdn kurtuln futbol cahili taraftr tolga kırmızı görse nolur görmese ne olur bu futbolla ne izlediniz siz ne
Tudor'dan flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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