 Peres’te umutlar azalıyor – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Peres’te umutlar azalıyor

    Peres’te umutlar azalıyor
    Yıllardır Sabri Sarıoğlu'nun yerine bir sağ bek arayan 'ın gündemine son olarak 'dan girmişti. Ancak menajeri Bernardo da Silva "Roma'dan ayrılmayacak. Ayrılsa bile İngiltere'ye gitmeyi düşünüyor" diye konuştu.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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