Peres’te umutlar azalıyor
Yıllardır Sabri Sarıoğlu'nun yerine bir sağ bek arayan Galatasaray'ın gündemine son olarak Roma'dan Bruno Peres girmişti. Ancak menajeri Bernardo da Silva "Roma'dan ayrılmayacak. Ayrılsa bile İngiltere'ye gitmeyi düşünüyor" diye konuştu.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
Peres’te umutlar azalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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