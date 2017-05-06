 Pepe hayali suya düştü – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    hayali suya düştü

    Pepe hayali suya düştü
    önümüzdeki sezon 'den ayrılacak olan 'yi kadrosuna katmayı düşünüyordu. Ancak Çin ekibi Hebei China Fortune, Brezilyalı tecrübeli savunmacıya 3 yıl için 45 milyon euro'luk bir teklif sundu.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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