Mangala buyrun
Galatasaray önümüzdeki sezon stoperlerini Manchester City’den almayı düşünüyor. Denayer’den sonra Mangala da listeye girdi.
Cimbom stoperee gelecek sezon 'kapı' gibi isimleri transfer etmeyi planlıyor. Geçen hafta eski futbolcusu Jason Denayer için Manchester City'nin kapısını çalan Aslan şimdi de bonservisi Ada kulübünde olan VE Valencia'da kiralık oynayan Eliaquim Mangala'nın peşine düştü. İspanyol basını da 'Yarasalar' lakaplı Valencia'nın içinde bulunduğu mali problemler nedeniyle Mangala ile yola devam etmeyeceğini ve Galatasaray'ın onu istediğini duyurdu.
YARISINI M.CİTY ÖDEYECEK
Galatasaray, Manchester City ile 2019'a kadar kontratı olan Mangala'yı kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünüyor. 26 yaşındaki futbolcunun yıllık maaşı 5 milyon euro'yu buluyor. Ancak sarı-kırmızılılar kiralık anlaşmasını tıpkı Valencia gibi yapacak. Kısaca paranın yarısını sarı-kırmızılı kulüp, diğer yarısını ise Manchester City ödeyecek.
YARISINI M.CİTY ÖDEYECEK
Galatasaray, Manchester City ile 2019'a kadar kontratı olan Mangala'yı kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünüyor. 26 yaşındaki futbolcunun yıllık maaşı 5 milyon euro'yu buluyor. Ancak sarı-kırmızılılar kiralık anlaşmasını tıpkı Valencia gibi yapacak. Kısaca paranın yarısını sarı-kırmızılı kulüp, diğer yarısını ise Manchester City ödeyecek.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
Mangala buyrun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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