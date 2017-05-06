 Mangala buyrun – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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HEPSİ
    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Mangala buyrun

    Mangala buyrun

    önümüzdeki sezon stoperlerini ’den almayı düşünüyor. Denayer’den sonra Mangala da listeye girdi.

    Cimbom stoperee gelecek sezon 'kapı' gibi isimleri transfer etmeyi planlıyor. Geçen hafta eski futbolcusu Jason Denayer için Manchester City'nin kapısını çalan Aslan şimdi de bonservisi Ada kulübünde olan VE Valencia'da kiralık oynayan Eliaquim Mangala'nın peşine düştü. İspanyol basını da 'Yarasalar' lakaplı Valencia'nın içinde bulunduğu mali problemler nedeniyle Mangala ile yola devam etmeyeceğini ve 'ın onu istediğini duyurdu.

    YARISINI M.CİTY ÖDEYECEK
    Galatasaray, ile 2019'a kadar kontratı olan Mangala'yı kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünüyor. 26 yaşındaki futbolcunun yıllık maaşı 5 milyon euro'yu buluyor. Ancak sarı-kırmızılılar kiralık anlaşmasını tıpkı Valencia gibi yapacak. Kısaca paranın yarısını sarı-kırmızılı kulüp, diğer yarısını ise Manchester City ödeyecek.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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